LAVORO: BIMBY CERCA 55 ADDETTI ALLA VENDITA IN ABRUZZO

L’AQUILA – Bimby cerca 55 posizioni per l’incaricato alla vendita in Abruzzo.

E’ possibile candidarsi in più modi: attraverso l’ufficio commerciale locale, oppure rivolgendosi a incaricati e team leader attivi sul territorio o ancora mediante il sito www.bimby.it dove nella sezione “Lavora con noi” si può richiedere un colloquio.

A disposizione di tutti c’è sempre poi il Numero verde Vorwerk 800 841 811 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00.

Si legge nella nota della società: “La divisione di Bimby opera in Italia dal 1978. Uno dei fattori del successo commerciale di Bimby è una forza vendita diretta composta da professionisti competenti e appassionati che ogni giorno organizzano momenti gustosi di dimostrazione del prodotto nelle case dei clienti,. Il modello di vendita di Bimby in inglese è denominato party plan, si tratta di un modello molto soft e confortevole – affinato in 40 anni di attività – che fa leva sul desiderio di scoprire e vedere da vicino un prodotto molto noto e apprezzato, destinato a essere utilizzato tutti i giorni in cucina.

Un’opportunità lavorativa solida e concreta, che offre una buona remunerazione e attrae sempre più persone. Nell’ultima indagine condotta dall’azienda presso le neo-Incaricate, risaltano 3 principali driver: conquistare il proprio Bimby, socializzare e ovviamente guadagnare

Per chi decide di rimanere in forza e incrementare il proprio reddito, l’azienda offre percorsi di formazione, promozioni e incentivi. Bimby può contare su una base consolidata di oltre 1.900 Incaricati nel ruolo da almeno 5 anni – e 700 persone della vendita lavorano con Bimby da 20 anni: una squadra sempre più ingaggiata, motivata e competente. E anche negli ultimi due anni nonostante i limiti imposti dai lockdown e dai distanziamenti, l’azienda e la forza vendita Bimby non si sono mai fermate e il reclutamento è continuato in tutta Italia, dove il numero di incaricati alla vendita Bimby ha raggiunto il numero più alto mai registrato in 44 anni di attività.