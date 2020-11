LAVORO: BOZZA MANOVRA, SGRAVI PER ASSUNZIONI DONNE

ROMA – Sale a 248 articoli la bozza della legge di Bilancio che il governo dovrebbe presentare alle Camere all’inizio della settimana. Entrano in manovra, come annunciato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, sgravi al 100% per l’assunzione delle donne. Al momento si registrano quindi 5 norme in più della prima versione ma, secondo quanto si apprende, alcune misure sarebbero state eliminate e sostituite con altre.

