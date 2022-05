TERAMO – “La bellezza di 65 ore alla settimana per 380 euro; e se dici di no vuol dire che non hai voglia di lavorare. Spero che nessuno accetti proposte vergognose come queste: per dignità”.

E’ il durissimo commento che il professore di Diritto costituzionale all’Università degli studi di Teramo, Enzo Di Salvatore fa seguire alla pubblicazione di uno screenshot di un dialogo tra un giovane in cerca di lavoro e un datore di lavoro che propone vergognose condizioni.