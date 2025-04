LAVORO E DIRITTI IN VALLE PELIGNA: IL 3 MAGGIO DIBATTITO A RAIANO DI CIVITAMENTE

L’AQUILA – Sabato 3 maggio, a Raiano in Piazza De Michele, alle ore 17:00 l’associazione CivitaMente proverà ad analizzare le condizioni del mondo del lavoro in Valle Peligna, dove, accanto agli effetti della crisi dell’automotive, si sta verificando una vera e propria dispersione delle esperienze locali, che non trovano eredi pronti a raccogliere le sfide.

Relatori saranno Pasquale Di Bartolo, Human resource manager del Gruppo Cosmopol, Marcello Luca Marasco, direttore generale di Abeos, Ivan Mostacci e Julienne Kemmet, fondatori del sito web Expedition-abruzzen.de, Elvira De Santis, segretario provinciale Fiom Cgil e Luciano D’Amico, consigliere regionale ed ex rettore dell’Università di Teramo

“Il tema del lavoro, affiancato a quello dello spopolamento, rappresenta un nodo cruciale per le aree interne, chiamate a individuare nuovi percorsi ed opportunità per uscire da una crisi apparentemente irreversibile”.

L’argomento verrà affrontato durante un dibattito pubblico e all’aperto, nel corso del quale verranno raccolte le testimonianze di esperienze virtuose, gli interventi di esponenti del mondo sindacale e imprenditoriale, e il contributo finale di Luciano D’Amico,

Durante l’evento sarà presente un food truck proveniente da Villa Celiera, la patria degli arrosticini, per gustare specialità locali.

A seguire, live music con “I CUGINI ITT”, una cover band di musica italiana che spazierà da Mannarino a Vinicio Capossela, passando per Rino Gaetano e Bandabardò.

La serata si concluderà con un DJset per continuare a festeggiare insieme.