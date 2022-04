LAVORO E IMPRESA: CONF.A.E.L SBARCA IN ABRUZZO, SURIANI “A BREVE INAUGURAZIONE SEDE A L’AQUILA”

L’AQUILA – Sbarca in Abruzzo la Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori (Conf.a.e.l.): nelle prossime settimane sarà inaugurata a L’Aquila, in via Tre Marie la sede regionale.

A renderlo noto è Michele Suriani, funzionario del Comune dell’Aquila e capo Dipartimento regionale Infrastrutture e Pnrr della Lega in Abruzzo, a seguito dell’ultimo summit confederativo tenutosi a Roma, alla presenza del segretario nazionale Conf.a.e.l., Domenico Marrella.

Lo stesso Suriani nelle prossime settimane sarà nominato segretario regionale Conf.a.e.l.

“Grazie alle oltre 15 categorie e deleghe nazionali, siamo pronti anche in Abruzzo per assistere tutti i cittadini, lavoratori, pensionati e disoccupati – commenta Suriani -, potendo offrire le migliori soluzioni ai problemi che ci vengono quotidianamente rappresentati e le migliori strategie di valorizzazione delle potenzialità del nostro mondo imprenditoriale e territoriale. Siamo rappresentativi in tutti i comparti produttivi, sia del pubblico impiego, sia del settore privato”.

A breve sarà comunicata la data della cerimonia di inaugurazione della sede, che vedrà la presenza del segretario nazionale Marrella e di tutti i rappresentanti delle quattro province della Conf.a.e.l., Snalp e Confimitalia.