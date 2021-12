L’AQUILA – “Centralità del Lavoro nelle scelte del Paese e nel futuro dell’Abruzzo” è il titolo della manifestazione regionale promossa da Cgil e Uil in programma oggi a L’Aquila, a partire dalle ore 10.00 alla Villa Comunale all’altezza del Consiglio Regionale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della mobilitazione nazionale che i sindacati confederali hanno deciso di portare avanti su pensioni, fisco, lavoro, sviluppo e sociale, per migliorare la legge di bilancio in discussione in Parlamento. A defilarsi è è però la Cisl, che pure aveva inizialmente aderito.

“Con la manifestazione in programma a L’Aquila – si legge nella nota di convocazione della mobilitazione – intendiamo condividere i temi e le preoccupazioni al centro della mobilitazione nazionale, in un periodo particolarmente delicato per il Paese. Al tempo stesso, il nostro obiettivo è accendere nuovamente i riflettori sulle problematiche che continuano ad interessare l’Abruzzo: dall’occupazione alle crisi industriali, passando per il precariato e i risvolti sanitari, economici e sociali legati alla pandemia. Tutto questo nella certezza che l’Abruzzo cresce se cresce l’Italia, e viceversa. Il mondo del lavoro non vuole e non può rimanere passivo in un momento siamo chiamati a fare scelte cruciali per il futuro dell’Abruzzo e dell’Italia”.

Questa la nota della Cis: “A seguito della decisione di Cgil e Uil nel proclamare lo sciopero generale per il giorno 16 dicembre, senza tenere conto del parere della Cisl, sono venute meno tutte le condizioni per svolgere ogni tipo di iniziative e manifestazioni unitarie. Per quanto appena esplicitato, che ci vede in piena condivisione della linea nazionale della Cisl, oggi annulliamo la nostra partecipazione alla manifestazione prevista a L’Aquila”

“La Cisl – prosegue la nota – considera sbagliato ricorrere allo sciopero generale e radicalizzare il conflitto in un momento tanto delicato per il Paese e l’Abruzzo, ancora impegnati ad affrontare una pandemia che non molla la presa e teso a consolidare i segnali positivi di una ripresa economica e produttiva che necessita di uno sforzo comune per essere resa strutturale. Tanto più considerati i rilevanti passi avanti fatti nell’ultimo mese sui contenuti della legge di bilancio”.