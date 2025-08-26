LAVORO E WELFARE IN ABRUZZO: ON LINE LE PRIME GRADUATORIE DEI BANDI REGIONALI

PESCARA – Sono state pubblicate sul portale coesione.regione.abruzzo.it le prime graduatorie provvisorie degli interventi “Incentivi per l’assunzione di soggetti svantaggiati” e “Welfare aziendale”, entrambi inseriti nella programmazione del Fondo sociale europeo plus.

“Con il primo avviso, Incentivi per l’assunzione di soggetti svantaggiati – spiega l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca – abbiamo voluto destinare 1 milione di euro per sostenere l’occupazione, con particolare attenzione a specifici target, quali i disoccupati e le disoccupate in situazione di svantaggio e/o con disabilità con forte rischio di esclusione dal mercato del lavoro”. L’avviso prevede contributi economici a fondo perduto per tirocini extracurriculari da 6 a 12 mesi, l’assunzione di disoccupati/e con contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi e l’assunzione di disoccupati/e con contratto di lavoro a tempo indeterminato. “Ma l’attenzione per gli uomini e le donne e per la ricerca di quell’indispensabile equilibrio tra attività professionale e vita familiare – continua l’assessore – ci ha portati anche ad investire risorse per 4 mln di euro attraverso il bando sul welfare aziendale, che incentiva l’adozione di misure di conciliazione dei tempi vita-lavoro”.

Il bando si rivolge a grandi e piccole imprese, enti no profit, cooperative, associazioni datoriali, liberi professionisti.”Con la promozione di questi due bandi – conclude l’assessore Magnacca – la Regione Abruzzo conferma il suo impegno concreto nel costruire un territorio più equo e inclusivo. Investiamo nelle persone, nel lavoro e nel benessere, perché crediamo in una comunità che non lascia indietro nessuno”.

I due avvisi pubblici resteranno aperti, per offrire a coloro che non figurano nella graduatoria di ripresentare la candidatura. Nello specifico, per l’avviso incentivi per i soggetti svantaggiati si potrà fare domanda fino al 30.11.2025, mentre per accedere ai finanziamenti per il welfare aziendale c’è tempo fino al 18.12.2026. Info su coesione.regione.abruzzo.it