LAVORO: EURES ABRUZZO, INCONTRI PER RECLUTAMENTO VETERINARI IN SVEZIA

PESCARA – Eures Italia, in collaborazione con Eures Svezia, promuove un progetto di reclutamento dedicato a veterinari desiderosi di svolgere un’esperienza professionale in Svezia.

Il 4 ottobre prossimo si svolgerà un webinar informativo (in lingua inglese), finalizzato a fornire tutti i dettagli relativi alle offerte dei due datori di lavoro svedesi (Evidensia e Distriktsveterinårerna), informazioni relative al settore veterinario, sulle condizioni di vita in Svezia e sul supporto finanziario previsto dal progetto Eures TMS.

Successivamente, i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che hanno inviato la loro candidatura, saranno invitati a sostenere un colloquio di lavoro con i datori di lavoro svedesi a Roma. La data dei colloqui in presenza è fissata per il 9 novembre 2023.

Il progetto di reclutamento di veterinari per la Svezia vede in primo piano Eures Abruzzo.

La collaborazione con Eures Svezia nasce proprio lo scorso anno, in occasione dell’iniziativa regionale “Europa sotto casa”, con la partecipazione dei Consulenti Eures svedesi ed il coinvolgimento diretto dell’Ufficio Placement dell’Università degli Studi di Teramo, ed ha poi assunto una dimensione nazionale allargandosi ad altre regioni. Per iscriversi al webinar del 4 ottobre è necessario registrarsi a questo indirizzo:

https://docs.google.com/forms/d/1Yq-fmzwrtFhmvc_Ak0dhqCHJl0VVjV4kY6VbsK-joyI/viewform?edit_requested=true

, mentre per conoscere nel dettaglio le offerte di lavoro è necessario collegarsi a questo indirizzo:

https://drive.google.com/drive/folders/1_YE4gHDwcRB548TB4swzqnxgL9eassIJ