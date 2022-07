LAVORO: FIRMATA PROROGA CASSA INTEGRAZIONE ALLA MAGNETI MARELLI DI SULMONA

SULMONA – Prorogata dal 25 al 30 luglio la Cigo nello stabilimento Marelli Suspension Systems SpA di Sulmona. L’accordo di proroga di una ulteriore settimana che vede coinvolti 467 lavoratori Blu Collar, è stato firmato oggi da Film, Uilm e Uglm.

Dal 1° agosto è previsto il fermo collettivo per ferie fino al 16 agosto con con il ciclo di Cigo che sarà riattivato dal 17 agosto fino al 4 settembre.

“Il prossimo 29 luglio incontreremo presso lo stabilimento di Sulmona e la direzione Marelli Italia rappresentata da Dario Lauri e Abagnale e la direzione aziendale locale”, affermano i sindacati, “sia per una verifica sugli impegni presi nell’incontro a livello Nazionale di febbraio, dove venne rimarcata la centralità strategica dello stabilimento Peligno per la produzione nei confronti della Sevel e di Stellantis, sia per approfondire come contrastare la crisi di settore con eventuali ulteriori ammortizzatori sociali. Come segreterie Provinciali ed RSA di stabilimento FIM, UILM e UGLM, saremo vigili a monitorare gli impegni dell’azienda in termini di miglioramento e investimento, con la piena consapevolezza dell’attuale condizione di crisi che il settore Automotive sta subendo”.