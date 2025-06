LAVORO: GIOVEDI’ ALL’AQUILA CI SARA’ LA TAPPA ABRUZZESE DI “C’E’ POSTO PER TE”

L’AQUILA – La città dell’Aquila sarà la tappa abruzzese del tour itinerante “C’è posto per te”, iniziativa promossa Sviluppo Lavoro Italia in collaborazione con la Regione Abruzzo e i Centri per l’impiego per favorire l’incrocio domanda/offerta nel mercato del lavoro.

Giovedì prossimo dalle ore 9,30 alle ore 17 presso la Villa comunale del capoluogo regionale un truck allestito da Sviluppo Lavoro Italia stazionerà tutto il giorno per ospitare i colloqui di lavoro promossi da grandi aziende, regionali e nazionali. I responsabili delle risorse umane incontreranno giovani, disoccupati e lavoratori che sono interessati da diverse posizioni lavorative per un primo colloquio conoscitivo e motivazionale.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che cercano un nuovo impiego o desiderano avviare un percorso di crescita nel mondo del lavoro. Per candidarsi ai colloqui di lavoro è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.gle/AvSvRF2BwACuaMYQ7.