LAVORO: IL 12 GIUGNO RICERCA DI PERSONALE A LANCIANO E GIULIANOVA PER IL SETTORE AGROALIMENTARE

LANCIANO- Doppio appuntamento dedicato alla ricerca di personale per offerte di lavoro di aziende abruzzesi. Giovedì prossimo, 12 giugno, i centri per l’impiego di Giulianova e Lanciano organizzano un Recruiting day rivolto a giovani, lavoratori e disoccupati.

A Lanciano (Chieti), dalle ore 9 alle 13 nella sede di via Ovidio 58, il Recruiting day è dedicato al settore agroalimentare con la presenza di tre aziende: “Gegel”, che si occupa di distribuzionale alimentare per il Centro Italia, con sede a Ortona e Arielli,;”Rimfruit”, cooperativa che si occupa della produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli fondata nel 2004 a San VitoChietino, e “Cis” (Consorzio Italia servizi), gruppo che ad oggi conta 8 imprese controllate al 100% in forma diretta che operano in diversi settori tutti differenti tra loro per tipologia di attività tra cui servizi ospedalieri, edilizia, ristorazione e rifiuti, con sede a Mozzagrogna. Organizzato in collaborazione con l’agenzia per il lavoro “Orienta” e Sviluppo lavoro Italia, il Recruiting day mira, per le aziende Geget e Rimfruit, alla ricerca dei profili professionali: addetti al magazzino, alla cernita della frutta, autisti e addetti alle consegne, impiegato commerciale vendita settore alimentare, addetti al confezionamento alimentare, operai alle linee di imbottigliamento, cantiniere e addetti al controllo qualità. Per il Cis, consorzio Italia servizi, le figure ricercate sono: ufficio gare tecniche, ufficio acquisti, impiegato amministrativo-contabile, ufficio clienti – ingegnere gestionale, autisti patente “C”, addetti all’ufficio logistica, muratore – manovale edile, manutentore meccanico, ufficio controllo gestione, elettricista industriale, geometra, addetto ufficio tecnico edilizia, operatore macchine movimento terra e magazziniere. Per partecipare a tutte le selezioni è necessario inviare il curriculum vitae all’indirizzo ido.lanciano@regione.abruzzo.it.

A Giulianova (Teramo), sempre giovedì 12 giugno, nella sede di via Di Vittorio, presso il centro commerciale “I Portici”, dalle ore 10 alle ore 13, sono previsti una serie di colloqui di lavoro. Organizzato in collaborazione con Humangest e Sviluppo lavoro Italia, il Recruiting day mira alla ricerca delle seguenti figure professionali: operai/e del settore metalmeccanico, del settore alimentare, autisti/e professionali CQC merci e persone, magazzinieri/e con e senza patentito muletto. Durante il Recruiting day, al quale si consiglia presentarsi con il proprio curriculum vitae aggiornato, sarà data la possibilità di sostenere un primo colloquio conoscitivo per capire meglio le competenze e le esperienze possedute nell’area produttiva/tecnica di riferimento. Per partecipare è necessario inviare il curriculum all’indirizzo cpi.giulianova@regione.abruzzo.it o ido.giulianova@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto “recruiting day”.