LAVORO: IL 13 MARZO AL CPI DI CHIETI RECRUITING DAY PER METALMECCANICI

CHIETI – Il Centro per I‘impiego di Chieti, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e con l’agenzia per il lavoro Adecco, organizza l’evento Recruiting Day per ricercare figure specialistiche per l’industria metalmeccanica locale.

Come si legge in una nota della Regione, all’evento, previsto per giovedì 13 marzo 2025, presso la sede del Centro per l’impiego di Chieti in via Spezioli, 42 dalle ore 9 alle ore 13,30, possono partecipare i candidati che abbiano: la residenza o il domicilio nei comuni di Chieti, Bucchianico, Casalincontrada, Francavilla al mare, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Villamagna e che, preferibilmente, abbiano esperienza in produzione in aziende metalmeccaniche, conoscenza della meccanica o forte motivazione nell’intraprendere tale carriera

Durante il Recruiting Day sono previsti colloqui individuali con utenti dei Centri per l’impiego e dell’agenzia Adecco già contattati e invitati per l’occasione. P

er tutti gli altri lavoratori interessati a partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo cpi.Chieti@regione.abruzzo.it scrivendo nell’oggetto: recruiting 13 marzo.