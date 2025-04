LAVORO: IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI GIULIANOVA ORGANIZZA UN “RECRUITING DAY” PER IMPRESE LOCALI

GIULIANOVA – Il centro per l’impiego di Giulianova (Teramo), in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e con l’agenzia per il lavoro Randstad, organizza un evento di recruiting day per martedì 8 aprile 2025 dalle ore 10 alle ore 13, presso la sede in via Di Vittorio nel Centro commerciale “I Portici”.

Le figure ricercate sono: operatori nei settori tessile abbigliamento, pelletteria, calzature e modellisti; operatori magazzinieri e mulettisti; operatori nei settori metalmeccanico, idraulico, ferro (fabbri ferrai); impiegati amministrativi contabili.

Durante il recruiting day, al quale si consiglia presentarsi con il proprio curriculum vitae aggiornato, sarà data la possibilità agli utenti già contattati dal Centro per l’Impiego di sostenere un primo colloquio conoscitivo per capire meglio le competenze e le esperienze possedute nell’area produttiva/tecnica di riferimento. Per tutti gli altri lavoratori interessati a partecipare è indispensabile inviare il proprio curriculum vitae al Centro per l’impiego di Giulianova all’indirizzo email: cpi.giulianova@regione.abruzzo.it o all’indirizzo ido.giulianova@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto “recruiting day 8 aprile