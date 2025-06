L’AQUILA – L’Abruzzo mostra segnali incoraggianti dal mercato del lavoro.

I dati sono stati riportati a margine della conferenza con cui è stata presentata l’iniziativa ‘C’è posto per te’, format di Sviluppo Lavoro Italia volto a favorire l’incontro tra domanda e offerta, in corso all’Aquila, alla villa comunale.

Secondo i dati Istat, il mercato del lavoro abruzzese fa registrare trend di crescita costanti per tutto il 2024.

Il tasso di occupazione non è mai stato così alto: 61,2% degli occupati in regione, pari a oltre 508mila lavoratori in attività. Il tasso di disoccupazione è sceso, nel 2024, al 7,2%, rispetto all’8,3% del 2023.

Sotto il profilo occupazionale, nel complesso, il 2024 è un anno positivo, con punte straordinarie registrate nell’ultimo quadrimestre, quando il tasso di disoccupazione è arrivato al 5,2%, ben al di sotto del dato nazionale.

Tuttavia, nel 2024, secondo il Cresa (Centro Studi dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia), il numero di inattivi è pari a 263mila, sostanzialmente stabile rispetto al 2023, mentre i Neet – giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione – aumentano di circa 4mila unità tra il 2023 e il 2024.

“Dati che confermano la necessità di intervenire in modo mirato – ha commentato Paola Nicastro, presidente di Sviluppo Lavoro Italia – offrendo servizi orientati e accessibili per promuovere un inserimento lavorativo concreto, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione”.