LAVORO: IN COMMISSIONE NUOVE LINEE GUIDA TIROCINI, “INDENNITA’ DA 600 A 800 EURO E SEMPLIFICAZIONE”

PESCARA – “A conclusione della seduta della Commissione regionale per le politiche del lavoro posso dire di essere soddisfatta per quanto abbiamo discusso anche in ragione di alcune novità che abbiamo sottoposto all’esame della Commissione che sono state accolte favorevolmente”.

A dichiararlo, in una nota, l’assessore al Lavoro e Attività produttive Tiziana Magnacca al termine della riunione della Commissione regionale per le politiche del lavoro.

“La novità più importante è legata alla presentazione delle nuove linee guida dei tirocini extracurriculari. Innalziamo da 600 a 800 euro l’indennità mensile – spiega l’assessore Magnacca – ma soprattutto gettiamo le basi per un adeguamento alla normativa in materia e ad una semplificazione delle procedure. I nuovi tirocini consentiranno la formazione direttamente in azienda colmando quel vuoto di conoscenze. Percorso che permetterà di collocare sul mercato del lavoro giovani formati e professionalità tecniche adeguate alle nuove tecnologie. È nostra intenzione mettere in campo strumenti per ridurre il gap negativo nelle aziende medio-piccole sprovviste di personale spesso non in grado di dare esecuzione delle commesse. Un allarme formativo che deve farci riflettere sulle esigenze nuove e non ancora soddisfatte di formazione”.

L’esame della Commissione regionale è poi passata all’altra novità proposta dall’assessore Magnacca: il nuovo piano dell’assessorato al Lavoro e alle Attività produttive per l’utilizzo dei 19 milioni dei cosiddetti Fondi Menziani.

“Grazie all’attività di questo assessorato abbiamo comunicato ai componenti della Commissione il recupero delle ingenti risorse afferenti ai cosiddetti Fondi Menziani, da anni fermi nelle pieghe del bilancio, da considerare sicuramente quale valore aggiunto per contrastare la disoccupazione. La nostra proposta di programmazione – aggiunge l’assessore – si muove su tre linee di intervento: tirocini extracurriculari presso aziende e/o studi professionali della durata massima di 12 mesi; progetti di invecchiamento attivo Cantieri di Lavoro, mediante la concessione di borse lavoro per impiegare persone disoccupate over 57 in progetti di pubblica utilità, in ambiti quali ad esempio l’ambiente, i beni culturali e artistici, servizi di rilevanza sociale; infine percorsi formativi a favore di disoccupati o inoccupati volti a riqualificarne le competenze e compensare le perdite connesse della mancate percezione dello stipendio mensile”.