LAVORO: INTESA TRA REGIONE E PREFETTURE PER L’INCLUSIONE DI RIFUGIATI E STRANIERI

Magnacca, intesa con prefetture per inclusione lavorativa stranieri

L’AQUILA – La Giunta regionale abruzzese ha approvato lo schema di protocollo d’intesa “per favorire l’occupabilità dei titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità”.

Lo fa sapere l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca in una nota: “E’ un provvedimento che abbiamo fortemente voluto e condiviso dalla Giunta regionale e giunge al termine di una serie di incontri con le quattro prefettura abruzzesi. Per questo ringrazio i prefetti per aver aderito all’iniziativa”.

“E’ un importante passo in avanti verso l’integrazione – prosegue l’assessore – che guarda ai cittadini stranieri come una risorsa di coloro in condizione di protezione internazionale o di vulnerabilità, ma soprattutto amplia la platea dei destinatari del programma GOL. Il protocollo favorirà la promozione di percorsi formativi e di politiche attive nel campo del lavoro, anche al fine del superamento dei livelli di competenza e della conoscenza della lingua italiana, vero veicolo di integrazione lavorativa”.

Lo schema di protocollo d’intesa, che verrà sottoscritto con gli uffici territoriali del Governo in Abruzzo, è finalizzato all’utilizzo del Programma GOL, PNRR, per l’inclusione lavorativa dei migranti ospitati nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

“L’atto è volto al rafforzamento del processo di integrazione dei titolari di protezione internazionale e cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità e rappresenta un valido strumento di politiche attive del lavoro – conclude l’assessore – capace di tener conto delle sfide e dei bisogni specifici degli individui, senza differenze di genere, degli ostacoli e delle barriere nella fase di ingresso nel mondo del lavoro”.