TERAMO – L’Abruzzo leader in Italia nell’Apprendistato Professionalizzante, lo strumento che consente l’ingresso nel mercato del lavoro ai giovani dai 17 ai 29 anni, la cui previsione di crescita occupazionale per il prossimo biennio è superiore nella nostra regione al 50%.

Dal 2019 ad oggi, infatti, secondo i dati dell’Osservatorio Adecco, l’utilizzo dello strumento di Apprendistato in tutte le sue forme ha avuto un trend di crescita media di oltre il 35% in Italia, anno su anno, passando dai 567 apprendisti del 2020 ai 1438 del 2022.

In Abruzzo la percentuale si attesta al 37%, passando dai 54 nel 2020 a 120 del 2022, due punti sopra alla media italiana e un punto inferiore alla media delle regioni del centro sud, la cui percentuale ha raggiunto il 38%, da 195 a 453, ma è molto elevata sia per quanto concerne l’Alta Formazione che per l’Apprendistato duale.

Nello specifico analizzando le tre forme di apprendistato quello professionalizzante ha fatto registrare una crescita media anno su anno del 33% in Italia, 32% nel Centro Sud, del 26 % in Abruzzo; l’Alta formazione 91% in Italia, 96% nel Centro Sud e 98% in Abruzzo nel biennio 2021-2022. Infine il duale di primo livello vede un trend di crescita medio nel biennio 2021-2022 del 60% In Italia, 63% nel Centro Sud e 100% In Abruzzo.

L’Abruzzo ha fatto registrare queste performance così elevate grazie al contributo degli Istituti Tecnici Superiori, che hanno in alcuni casi raddoppiato i propri studenti, come nel caso dell’Its della meccatronica di Lanciano.

Dello strumento dell’apprendistato si parlerà domani pomeriggio, alla Cascioli Rent di Mosciano Sant’Angelo, alle ore 16.30, nel corso di un evento promosso da Adecco per presentare il progetto di apprendistato duale promosso insieme con l’Istituto Scolastico Crocetti-Cerulli di Giulianova e le aziende Europa Acciai, Faraone Industrie S.p.A e Cascioli Group.

Il progetto, partito a maggio, vede coinvolti quest’anno 20 studenti del corso di studi Manutenzione e Assistenza Tecnica e Informatica, che sono stati inseriti in azienda attraverso un progetto di formazione on the job retribuito, con lo scopo di colmare il divario tra le competenze fornite dalle scuole e quelle richieste dal mercato del lavoro. A seconda delle loro attitudini e delle attività proposte dalle imprese partecipanti, durante tutto il percorso gli studenti svilupperanno le competenze necessarie per intraprendere ruoli quali Manutentore Industriale, Meccanico di Officina e Assistente IT.

All’evento parteciperanno diversi relatori che racconteranno la propria esperienza e conoscenza nel settore, come Giuseppe Cascioli, Ad di Cascioli Group, Maurizio Molinari, Ad di Europa Acciai Srl, Luigi Valentini, dirigente scolastico dell’IIS Crocetti-Cerulli, Angelina Coletta, head operations Abruzzo Molise di Adecco, Roberto Bonaduce, plant manager di Faraone Industrie Spa e Vito Ruffini, amministratore unico Tec.Me.Srl.

“L’evento che si svolgerà domani rappresenta un’occasione significativa di confronto e condivisione, che ha messo in luce una prospettiva unica sull’importanza dell’apprendistato per lo sviluppo professionale e personale dei giovani. Siamo davvero orgogliosi di aver potuto dare voce alle storie di successo dei ragazzi e delle aziende partecipanti, facendo raccontare le opportunità e i vantaggi che questo progetto offre agli studenti e alle imprese di tutto il territorio” ha dichiarato Angelina Coletta Head Operations Abruzzo Molise di Adecco Italia SPA.