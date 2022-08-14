LAVORO L’AQUILA: VIVARELLI (FESICA), “DOV’E’ RISPETTO DELLE REGOLE ALLO SPAZIO CONAD DELL’AQUILONE” 14 Agosto 2022 21:55 L'Aquila - Commercio, Cronaca, Lavoro Commenti da Facebook RIPRODUZIONE RISERVATA Articolo Ti potrebbe interessare: “ESPLORAZIONI EVANESCENTI”, ALL’AQUILA PERSONALE DELL’ARTISTA DI FAGNANO ALTO CRISTINA DE MATTEIS 14 Agosto 2022 PONTE MORANDI: QUATTRO ANNI FA IL TRAGICO CROLLO. MATTARELLA-DRAGHI, “MAI PIU’ UN DRAMMA COSI'” 14 Agosto 2022 ACQUE BALNEAZIONE: IL MARE DI FOSSACESIA “GODE DI OTTIMA SALUTE”. DI GIUSEPPANTONIO, “LAVORO PAGA” 14 Agosto 2022 PAPA FRANCESCO ALL’AQUILA, TANTE RICHIESTE PER I BIGLIETTI. TRACANNA, “DA FEDELI ENTUSIASMO E GIOIA” 14 Agosto 202214 Agosto 2022 GIULIANOVA: TORNA L’AQUILONATA DI SOLIDARIETA’ ALL’HOTEL BALTIC, QUEST’ANNO FONDI PER LA CARITAS 14 Agosto 2022 TEATRO STABILE D’ABRUZZO: CONTINUANO GLI SPETTACOLI DELLA COMPAGNIA “FANTACADABRA” 14 Agosto 2022 Articoli più visti:DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE AVANZA IN ABRUZZO: CHIUDONO NEGOZI, AUMENTANO BAR E RISTORANTI 13 Agosto 2022 L’AQUILA: GIOVANE AGGREDITO E FERITO IN PIAZZA REGINA MARGHERITA, TRE ARRESTI 14 Agosto 2022 VERSO IL VOTO: LE CANDIDATURE UFFICIALI DEL PD, CAPOLISTA ALLA CAMERA FINA, AL SENATO D’ALFONSO 13 Agosto 2022 VERSO IL VOTO: FI SILURA PAGANO, NO SEGGIO, A RISCHIO SEGRETERIA, PRONTI MARTINO E SOSPIRI? 14 Agosto 2022 METEO FERRAGOSTO: TEMPORALI, GRANDINATE E RITORNO DEL CALDO AFRICANO, ITALIA “SPACCATA” 14 Agosto 2022 “CURO IL COVID CON L’ASPIRINA DA APRILE 2020”, VIROLOGO MATTEO BASSETTI CITA STUDIO BRITANNICO 14 Agosto 2022 SPARATORIA PESCARA: CAVALLITO TRASFERITO AL GEMELLI DI ROMA PER COMPLICANZE EPATICHE 13 Agosto 2022 APERITIVO SUL MARE E PATTO TRA PAOLUCCI E BONACCINI: CAPOGRUPPO PD VERSO CANDIDATURA A REGIONALI 13 Agosto 2022 PAPA FRANCESCO ALL’AQUILA, TANTE RICHIESTE PER I BIGLIETTI. TRACANNA, “DA FEDELI ENTUSIASMO E GIOIA” 14 Agosto 2022 LAVORO L’AQUILA: VIVARELLI (FESICA), “DOV’E’ RISPETTO DELLE REGOLE ALLO SPAZIO CONAD DELL’AQUILONE” 14 Agosto 2022 Commercio Cronaca Lavoro