LAVORO: MAGNACCA, “FORMAZIONE IMPRESCINDIBILE PER GARANTIRE SICUREZZA NEI CANTIERI”

PESCARA – “La grande sfida a cui sono siamo tutti chiamati è sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro perché non è più ammissibile, nell’era moderna e dell’innovazione tecnologica, fare la conta di coloro che perdono la vita per lavorare. È vero che non abbiamo competenze dirette come Regione, ma spetta a noi rafforzare l’impegno di vicinanza alle imprese affinché vengano messe nelle condizioni di seguire e attivare percorsi di sensibilizzazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro per proteggere i lavoratori. A tal fine, il presidente Marco Marsilio ha firmato un protocollo con INAIL che ci consentirà, a breve, di poter predisporre percorsi formativi proprio in tale materia”.

A dichiararlo è l’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, nel commentare il report dell’Opra Abruzzo sugli incidenti sul lavoro.

“Nonostante le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti non dobbiamo dare nulla per scontato ritenendo che gli incidenti non possano mai accadere. Bisogna lavorare perché nei luoghi di lavoro ci sia una formazione continua, che investa anche il mondo della scuola, per formare ad una cultura che preservi dagli episodi delle morti che in questi mesi non hanno visto immune la nostra regione”, conclude l’assessore Magnacca.