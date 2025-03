LAVORO: MAGNACCA, “INCENTIVI PER CHI ASSUME DONNE, DISOCCUPATI E OVER 50”

PESCARA – Promuovere l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati, offrendo opportunità concrete a coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità: è l’obiettivo dell’avviso “Incentivi all’assunzione di soggetti svantaggiati”, pubblicato questa mattina sul portale Coesione Abruzzo, che destina un milione di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo Plus.

L’avviso – si legge in una nota – prevede un contributo economico pari a 600 euro mensili per tirocini extracurriculari di 6 o 12 mesi, 4 mila euro, per assunzioni di disoccupati di età compresa tra i 18 e i 49 anni, che diventano 5 mila nel caso di donne e uomini over 50; 8 mila euro saranno invece corrisposte nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di uomini tra i 18 e i 49 anni di età e 10 mila per le donne e uomini over 50.

“Ancora una volta – sottolinea l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca – la Regione Abruzzo conferma il proprio impegno nella tutela dei cittadini più fragili. Il nostro intento è quello di creare una rete di sostegno che favorisca la collaborazione tra istituzioni, imprese e organizzazioni del terzo settore, al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi”.

“Crediamo fermamente nel valore di ogni individuo e nella necessità di garantire pari opportunità per tutti e con questo bando, siamo convinti – conclude l’assessore – che stiamo mettendo in campo una misura concreta per il superamento delle barriere che ostacolano l’inserimento sociale e lavorativo di chi vive in condizioni di vulnerabilità”.

Possono presentare domanda e beneficiare degli incentivi tutti i datori di lavoro/imprese del settore privato (imprese, cooperative, cooperative sociali, studi professionali, associazioni, fondazioni, altre forme di azienda).

Le candidature possono essere presentate a far data dal 19 marzo 2025 ore 9:00 e fino al 30 novembre 2025 ore 20:00.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica presente all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it