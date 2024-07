LAVORO NERO E CARENZE IGIENICHE: SOSPESA ATTIVITA’ DI UN HOTEL DI ALBA ADRIATICA E MAXI MULTA

TERAMO – I Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica supportati dai reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri (NIL di Teramo e NAS di Pescara), hanno ispezionato un albergo della riviera adriatica nel comune del teramano di Alba Adriatica.

A seguito del controllo sono emerse varie irregolarità sia dal punto di vista sanitario, giuslavoristico e di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare è stato accertato che: la struttura ricettiva aveva delle carenze igienico strutturali; non venivano assicurate le previste procedure di autocontrollo; non erano stati forniti ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale e gli stessi non venivano sottoposti a sorveglianza sanitaria né avevano partecipato ai corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre su 6 lavoratori 4 non erano regolarmente assunti, in particolare uno dei quattro cittadino extracomunitario non poteva in ogni caso essere assunto perché in Italia non per lavoro sub ordinato. A seguito di tale violazione l’attività è stata sospesa. Nel corso dei controlli sono state elevate multe per valore complessivo di circa 22.000 euro. La titolare della struttura a seguito delle violazioni è stata segnalata all’A.G. e alle autorità amministrativa e sanitaria competenti sulle materie violate.