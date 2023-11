LAVORO NERO E POCA ATTENZIONE SANITARIA PER GLI ADDETTI: SOSPESA ATTIVITA’ DI UN NIGHT A MOSCIANO

TERAMO -I carabinieri della Compagnia di Giulianova (TE) in collaborazione con il personale del N.I.L. di Teramo e del N.A.S. di Pescara hanno effettuato un controllo amministrativo in un locale esercente l’attività di Night Club a Mosciano Sant’Angelo (TE).

A seguito dell’attività di controllo i militari hanno rilevato molteplici infrazioni sia per quanto attiene la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro che per quanto concerne la posizione lavorativa dei dipendenti. In particolare è stato accertato che mancava la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, la valutazione dei rischi e il piano di emergenza. Inoltre è stato accertato l’impiego di 6 lavoratori “a nero” su un totale di 17 lavoratori.

A seguito di tali infrazioni è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Nel corso del controllo sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per un complessivo di euro 70.000 circa.

Sono stati inoltre interessati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Teramo al fine di poter accertare se l’unica uscita di sicurezza presente nel locale, ove sono il bancone di mescita e i tavoli, sia idonea al deflusso in emergenza. Infatti a seguito del controllo è emerso che la stessa adduce a una via di fuga angusta e buia difficilmente percorribile in caso di abbandono del locale in caso di emergenza.