TERAMO – “Siamo soddisfatti per i quasi 3,4 milioni di euro stanziati per le aree di crisi industriale complessa che interessano il territorio della regione Abruzzo: le risorse serviranno ad assicurare gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di mobilità in deroga. Il provvedimento è già stato trasmesso al MEF dal Ministero del Lavoro.”

Lo dichiarano in una nota il sottosegretario al MLPS Tiziana Nisini e l’assessore al lavoro della regione Abruzzo Pietro Quaresimale.