LAVORO, ORLANDO: “CASSA INTEGRAZIONE FINO A OTTOBRE PER CHI NON HA CIG ORDINARIA”

ROMA – Cassa integrazione fino a giugno per tutti e fino a ottobre per le piccole imprese che attualmente non hanno la tutela della cig ordinaria.. Lo ha detto il ministro del lavoro in un’intervista esclusiva a Rai Radio1. Andrea Orlando ha spiegato che la cig per i lavoratori che non hanno la cig ordinaria finirà quando gli ammortizzatori sociali saranno estesi a tutti: un lavoro che il ministero porta avanti con le parti sociali e pensa di concludere entro ottobre.

“Nessuno verrà lasciato solo ma accompagnato nella perdita di un lavoro ad uno nuovo”. Sulla revisione del Reddito di cittadinanza il ministro pur riconoscendo che ha reso la crisi sociale pandemica meno grave, ha affermato che “vanno rivisti gli elementi che hanno creato distorsioni oltre a combattere chi non ha titolo per riceverlo”, ha sottolineato il ministro.

“La platea va allargata a situazioni che attualmente non sono tutelate”, ha aggiunto Orlando, e va rivisto come andrebbero rivisti tutti gli strumenti di supporto dopo un evento come la pandemia.

[mqf-dynamic-pdf]