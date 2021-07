LAVORO, PEZZOPANE: ORLANDO AL QUESTION TIME SU INTERNALIZZAZIONE LAVORATORI CONTACT CENTER INPS

ROMA – “Ho presentato un question time sulla procedura di internalizzazione dei lavoratori del Contact center nazionale Inps. Insieme ad altri colleghi del Pd sto seguendo questa necessaria procedura”.

Lo fa sapere in una nota la deputata Dem Stefania Pezzopane, prima firmataria del question time che si discuterà domani in diretta su Rai 3 dopo le 15.

“Questi lavoratori sono finalmente interessati, grazie ad una norma del governo Conte 2, da un processo di internalizzazione all’interno dell’Istituto, previsto alla scadenza naturale dell’appalto nel dicembre 2021, attraverso una nuova società ‘in house’, al fine di avvalersi di figure esperte della materia previdenziale in grado di far fronte alla crescente domanda di servizi online. Nel decreto semplificazioni avevo presentato un emendamento teso a semplificare le procedure che non è stato approvato per l’opposizione del ministro Renato Brunetta. Anche alla luce di alcuni dubbi sollevati dalle organizzazioni sindacali nella recente riunione della Commissione lavoro, riguardo alle procedure adottate, domani durante il Question time chiederemo al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare la massima vigilanza sulle procedure di internalizzazione del personale impiegato nel servizio del Contact center nazionale Inps, nonché l’integrale applicazione della cosiddetta clausola sociale/call center da parte dell’Inps ed il rispetto dei diritti maturati”.