LAVORO, QUARESIMALE: “AL VIA PROGRAMMA GOL IN ABRUZZO, OBIETTIVO CONTATTARE 7MILA DISOCCUPATI”

L’AQUILA – “La sfida a cui dovrà rispondere l’Abruzzo è ambiziosa: contattare entro la fine dell’anno poco più di 7.000 disoccupati, profilarli a seconda delle competenze e qualità, e indicare una misura attuativa all’interno dei 5 percorsi individuati nel programma. Le risorse a disposizione, fornite dal Pnrr, ammontano a circa 21 milioni di euro”.

Così l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro Pietro Quaresimale, in merito al programma GOL Abruzzo (Garanzia di occupabilità per i lavoratori), che muove i primi passi con il coinvolgimento degli organismi di formazione e delle agenzie per il lavoro chiamate ad attuare le misure del programma.

Questa mattina è stato pubblicato sul portale del Dipartimento lavoro della Regione Abruzzo (selfi.regione.abruzzo.it) l’avviso pubblico per la costituzione di un catalogo di soggetti realizzatori delle misure del programma GOL.

“È un inizio importante – dice Quaresimale – che permette di coinvolgere subito gli organismi di formazione e le agenzie per il lavoro che saranno al fianco dei Centri per l’impiego e della Regione Abruzzo nell’attuazione del programma. Il catalogo che si andrà a realizzare – aggiunge – sarà composto di aziende private chiamate a mettere in pratiche le misure previste nel piano, che nello specifico prevede 5 percorsi”.

Ogni organismo o agenzia per il lavoro può candidarsi ad uno o più percorsi e verrà coinvolto quando sarà necessario somministrare al disoccupato misure per agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro.

Tutto questo processo andrà avanti su impulso dei Centri per l’impiego “interessati – aggiunge Quaresimale – da un processo di riammodernamento con una piattaforma specifica di attuazione del programma GOL”.

L’avviso per la realizzazione del Catalogo dei soggetti realizzatori del programma GOL non ha scadenza.

Il Catalogo, in linea generale, verrà aggiornato ogni mese. Le domande si possono presentare da oggi sulla piattaforma informatica della Regione all’indirizzo: sportello.regione.abruzzo.it?