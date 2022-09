LAVORO, QUARESIMALE: FINANZIATO CORSO ANMIL SU SICUREZZA E PREVENZIONE INCIDENTI

L’AQUILA – Guarda alla sicurezza del mondo del lavoro e della scuola l’iniziativa della Giunta regionale, che su richiesta dell’assessore al Lavoro Pietro Quaresimale ha finanziato un corso per formare i formatori.

Organizzato dall’Amnil, l’associazione dei lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, il corso è strutturato per diffondere con passione, competenza ed una innovativa e articolata metodologia, la cultura della Sicurezza nel mondo del lavoro e della scuola.

“Abbiamo voluto avviare questa importante collaborazione con l’Anmil – spiega l’assessore Pietro Quaresimale – perché è quanto mai importante cambiare rotta sul fronte della sicurezza del lavoro e capire su quale terreno è più conveniente intervenire per invertire i dati tragici degli incidenti sul lavoro. In questo senso, si rende necessario un salto culturale che deve partire proprio da coloro che sono deputati a diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro. I formatori che usciranno dal corso saranno chiamati a sviluppare attività formative, informative e di consulenza specificatamente progettate per rispondere alla normativa e diffondere in modo realmente nuovo ed efficace la cultura della Sicurezza”.

Il corso ha una durata complessiva di 328 ore che si espliciteranno in cinque moduli orientativi. Al termine del corso è previsto un esame finale davanti ad una commissione nominata dalla Regione Abruzzo, superato il quale l’ente erogatore del corso rilascerà un’attestazione degli apprendimenti.