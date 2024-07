LAVORO: RICOLLOCAZIONE COLLETTIVA, MARSILIO E MAGNACCA ILLUSTRANO AVVISO PUBBLICO NUMERO 5

PESCARA – Mantenimento del posto di lavoro o transizione occupazionale dei beneficiari, individuati in lavoratori provenienti da processi di crisi aziendali di unità produttive collocate sul territorio della regione Abruzzo e percettori di trattamenti di integrazione salariale che, pur formalmente occupati, necessitano di interventi finalizzati alla continuità occupazionale.

Queste le finalità dell’Avviso pubblico n. 5 – Ricollocazione collettiva, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari del Percorso 5 – Ricollocazione collettiva, illustrato questo pomeriggio a Pescara dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l’assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca.

L’avviso sarà pubblicato domani sul sito web della Regione Abruzzo.

“Se il programma Gol funzionerà al meglio ed i fondi del PNRR saranno spesi bene – ha esordito Marsilio – potrebbero essere prodotti nuovi posti di lavoro oppure potranno essere difesi o riqualificati i posti esistenti. Ma tutto questo avverrà solo se la sinergia tra la Regione, le aziende ed il mondo del lavoro, quindi sindacati ed enti di formazione, partirà dall’ascolto delle varie esigenze. Noi lo facciamo in ogni occasione in cui andiamo a visitare le aziende. Troppo spesso – ha proseguito- gli imprenditori lamentano difficoltà nel trovare le maestranze in possesso delle giuste competenze. Ed allora il compito della Regione in generale e dell’assessore Magnacca nello specifico è quello di sistematizzare questa fase di ascolto, questa richiesta di competenze specifiche, e cercare di capire quali sono le dimensioni del fenomeno e fornire anche degli indirizzi chiari agli organi di formazione”.

La Regione Abruzzo, nell’ambito delle proprie competenze, agisce, attraverso l’Ufficio Crisi aziendali, nel sostegno alle parti per la programmazione di soluzione delle situazioni di crisi occupazionale e per la pianificazione di interventi di politiche attive del lavoro da erogare in combinazione con le politiche passive.

Nello specifico, sono finanziabili i seguenti interventi:

· Percorsi formativi di durata non inferiore a 40 h e non superiore a 150 h che prevedano moduli flessibili, personalizzabili e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Tavolo di crisi.

· Accompagnamento al lavoro e Incrocio domanda e offerta

“Il percorso 5 – ha spiegato l’assessore Magnacca – è quello che meglio di tutti riesce a rispondere alle esigenze delle aziende e dei lavoratori. Non a caso, – ha continuato- saranno proprio le aziende, insieme ai sindacati, con l’ausilio degli organismi di formazione, ad individuare la strada migliore. La particolarità di questo avviso è che resta aperto e si attiva ogni qualvolta le aziende, che dovessero vivere un momento di crisi aziendale, ne facciano richiesta. Quindi, – ha sottolineato- si attiva tutte le volte in cui l’azienda, insieme al sindacato, riesce a prevedere la possibilità di utilizzarlo e la differenza rispetto agli altri avvisi di Gol 5 è che qui il lavoratore ha comunque un contratto di lavoro, sebbene con integrazione salariale”.

“La cosa importante – ha concluso l’assessore Magnacca – è che si riesce a reindirizzare il lavoratore o nell’ambito dell’attività della stessa azienda in cui già opera oppure in altre attività aziendali che gravitano nel territorio dell’azienda in crisi. Quindi, è davvero un avviso calibrato, nella maniera più aderente possibile, alla realtà aziendale del territorio e del sindacato”.

La dotazione finanziaria totale è pari a 635.033 euro, di cui 391.500 euro a valere sul primo decreto di riparto e 243.533,00 euro a valere sul secondo decreto. Le attività sono finanziate con un importo massimo di 65.000,00 euro. Per le attività formative il finanziamento massimo è pari a 50.000,00 euro; per le attività di ricollocazione il finanziamento massimo è pari a 15.000,00 euro.

I Soggetti realizzatori che possono presentare candidatura secondo le modalità indicate nell’Avviso sono Agenzie per il lavoro e Organismi di formazione già inseriti nel Catalogo dei Soggetti realizzatori di GOL Abruzzo che sono chiamati a costituire una Associazione Temporanea di Scopo.