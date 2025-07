LAVORO: TESTA (FDI), “RECORD OCCUPAZIONE GRAZIE A GOVERNO SERIO E CREDIBILE”

ROMA – “I dati Istat sull’occupazione sono lo specchio di un’economia italiana in continua crescita grazie a un Governo serio e credibile, che da subito è intervenuto nel comparto lavoro con riforme e investimenti volti a creare nuovi posti di lavoro stabile, anziché sovvenzionare chi sta a casa sul divano”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa, segretario della commissione Finanze.

“Un cambio di passo netto e vincente, che oggi ci permette di registrare il record di oltre 24 milioni di occupati e una forte riduzione degli inattivi. Le politiche concrete sull’occupazione portano i risultati positivi anche in un quadro macroeconomico sicuramente non agevole per le aziende. Avanti così per permettere agli italiani di guardare al futuro con rinnovata fiducia e ottimismo”, conclude Testa.