LAVORO, TORTO: “IN ABRUZZO OLTRE 6000 LAVORATORI COINVOLTI DA FONDO NUOVE COMPETENZE”

ROMA – “Il Fondo nuove competenze, lo strumento di politica attiva creato dal Movimento 5 Stelle nel 2020 con l’ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, si sta rivelando fondamentale per accompagnare la ripresa tanto a livello nazionale (oltre 375mila i lavoratori coinvolti nel 2021) quanto locale. Nella nostra Regione, infatti, lo scorso anno sono state 158 le aziende che hanno beneficiato di questa misura, per un totale di poco più di 8mila lavoratori coinvolti e 1.174.801 ore di formazione. Numeri molto importanti che testimoniano come, oggi più che mai, la formazione e l’aggiornamento delle competenze costituiscano pilastri imprescindibili, anche e soprattutto nell’ottica di accompagnare e agevolare la transizione ecologica e quella digitale”.

Lo afferma in una nota la capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera, Daniela Torto.

“Quest’anno il fondo è stato rifinanziato con oltre 600 milioni di euro. Sulla base delle nuove risorse disponibili, Anpal ha riaperto l’istruttoria e la valutazione di tutte le istanze di accesso al fondo presentate nei termini, ossia entro il 30 giugno 2021. Saranno oltre 300 mila i lavoratori interessati su tutto il territorio nazionale: grazie a queste ulteriori risorse, anche nel 2022 199 aziende e 6045 lavoratori del nostro territorio potranno usufruire del Fondo. Tanto è stato fatto, tanto altro resta da fare. Ma ciò comprova la bontà dell’operato del presidente Conte e del M5S al governo”, conclude Torto