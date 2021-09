LAVORO, VERTENZA RIELLO: ASSESSORE QUARESIMALE CONVOCA TAVOLO SINDACATI-DIREZIONE

PESCARA – Nasce il tavolo regionale per la vertenza Riello.

L’assessore alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, ha convocato per mercoledì 15 settembre, alle 12.30, presso la sede della Regione Abruzzo in via Passolanciano a Pescara, i sindacati regionali, le Rsu dello stabilimento di Cepagatti, la direzione del Gruppo Riello e il sindaco di Cepagatti.

“Si tratta di un primo contatto – ha detto l’assessore – necessario per capire direttamente i termini della vertenza, ma soprattutto propedeutico per la costituzione del tavolo nazionale presso il Mise dopo la mia richiesta formale avanzata nei giorni scorsi ai ministri Giorgetti e Orlando”.