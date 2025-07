L’AVVOCATA SILVIA GAUZOLINO NOMINATA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “I SOLISTI AQUILANI”

L’AQUILA – L’assemblea dei soci dell’associazione I Solisti Aquilani ha recentemente proceduto al rinnovo degli organi statutari, scaduti a giugno, eleggendo presidente Silvia Gauzolino.

“Accolgo con orgoglio e senso di responsabilità questo nuovo incarico”, ha detto la presidente, “I Solisti Aquilani rappresentano un patrimonio artistico e culturale della nostra città e del nostro Paese. Mi impegnerò per promuoverne continuità e crescita nel solco della qualità musicale e della visione culturale che contraddistinguono l’associazione da oltre mezzo secolo”. Nata a Torino, dove si è laureata in Giurisprudenza, Silvia Gauzolino è titolare di uno studio legale nel capoluogo, iscritta nel Foro dell’Aquila, si occupa prevalentemente di contrattualistica per le aziende, proprietà industriale, diritto bancario, diritto di famiglia. Fa parte del consiglio di amministrazione dell’associazione I Solisti Aquilani dal 2015.

La carica di vicepresidente, ricoperta da Gauzolino finora, è stata assegnata a Walter Capezzali. I consiglieri sono: Paola D’Ascanio, Sandro Francavilla, Elisabetta Leone, Antonio Massena, Bruno Orzieri. Il comitato di garanzia è composto da Giovanna Colangelo, Felice Francavilla, Iole Maggitti. Revisore dei conti è Innocenzo Chiacchio. Confermato nella carica di direttore artistico Maurizio Cocciolito.