L’AZIENDA AGRUMATO DI LANCIANO FA IL PIENO DI MEDAGLIE A LOS ANGELES E CONQUISTA TOKYO

LANCIANO – Doppio successo internazionale per l’azienda Agrumato srl di Lanciano (Chieti) che, in contemporanea, ha fatto il pieno di consensi a Tokyo durante la prestigiosa fiera Foodex Japan 2025 e ha conquistato ben sette medaglie a Los Angeles, nell’ambito dell’International Olive Oil Competition, la più importante competizione americana dedicata al mondo dell’olio e dei prodotti gourmet.

“Un mese straordinario per l’azienda abruzzese – si legge in una nota che conferma la forza del brand nei mercati esteri e l’efficacia di una visione fondata su qualità, identità territoriale e innovazione”.

Alla 50esima edizione del Foodex di Tokyo – evento cardine per tutto il bacino Asia-Pacifico con oltre 80.000 visitatori e 13.000 buyer internazionali – Agrumato ha presentato l’intera gamma dei suoi prodotti, riscuotendo un enorme interesse.

“Fino a poco tempo fa il nostro focus era l’Europa e il Nord America”, spiega Francesco Ricci, fondatore dell’azienda, “ma da tre anni stiamo osservando una forte attenzione anche da parte dei mercati emergenti del Medio ed Estremo Oriente: Giappone (dove in realtà è un ritorno), Corea, Taiwan, Thailandia, Indonesia e Cina. Sono le nuove frontiere del commercio”.

Il pubblico nipponico ha apprezzato in particolare: gli iconici Oli Extra Vergini di Oliva e Agrumi; l’elegante Pan’Agrumato al Montepulciano d’Abruzzo e la nuovissima spalmabile al cioccolato fondente con Olio EVO e arancia, che unisce tradizione e creatività. L’accoglienza entusiastica è stata rafforzata da un elemento che da sempre contraddistingue il marchio: il packaging.

I clienti sono rimasti colpiti non solo dalla bellezza visiva, ma anche dalla profusione di colori, dalla solarità e dall’evocazione festosa delle confezioni.

Le nuove linee si ispirano alle Feste di settembre di Lanciano, con richiami alle luminarie e all’estetica del Sud Italia, creando un linguaggio visivo in grado di comunicare calore, tradizione e autenticità.

“Il nostro è un packaging senza tempo”, sottolinea Ricci. “Dopo 36 anni continua a essere innovativo, evocativo, emozionante. Rappresenta le nostre radici ma anche la nostra visione per il futuro”. Un’attenzione che si riflette anche nei formati studiati appositamente per il mercato asiatico, dove si prediligono confezioni più compatte, ideali per l’uso quotidiano e per il gifting.

Mentre conquistava Tokyo, dall’altra parte del mondo per Agrumato arrivava un’altra notizia straordinaria: ben sette medaglie assegnate a Los Angeles, nell’ambito dell’edizione 2025 dell’International Olive Oil Competition, concorso di riferimento del settore nato nel 1922 e oggi uno dei più autorevoli a livello mondiale.

In questa “pioggia” di riconoscimenti, particolarmente emozionante è stata la Gold Medal ricevuta per il packaging. E poi: due medaglie d’oro per l’Agrumato al cedro (Best of class e Best of competition); un oro per l’Agrumato al Mandarino e tre argenti per l’Agrumato al limone, al bergamotto e all’arancia rossa.

“Siamo onorati di questi riconoscimenti che premiano il nostro lavoro e la nostra storia”, dichiara Ricci. “Ma anche il lungo sodalizio con il nostro partner americano Manicaretti Inc., iniziato nel 1992. È grazie a collaborazioni solide che possiamo crescere insieme. Il Made in Italy, così come le nuove linee di prodotti presentate e l’innovazione legata ai processi produttivi, si stanno confermando valori chiave per il successo internazionale dell’azienda”.

Il team Agrumato – rappresentato in Giappone da Sante e Andrea Ricci e da Giorgia D’Antonio – sottolinea quanto eventi come Foodex siano strategici non solo per aprire nuovi mercati, ma anche per raccontare la storia di Lanciano, dell’Abruzzo e delle sue tradizioni enogastronomiche e culturali.

“La nostra missione – dicono i tre giovani imprenditori – va oltre il prodotto: vogliamo trasmettere la passione, l’identità e la bellezza del nostro territorio”.

Il cammino internazionale di Agrumato prosegue spedito: l’azienda è stata invitata a partecipare all’EXPO 2025 di Osaka, in programma da giugno a settembre. Un’altra straordinaria vetrina che conferma l’autorevolezza del marchio nel panorama agroalimentare di alta gamma.