L’AZIENDA AQUILANA “FARE ENERGIE NUOVE” PREMIATA PER LA QUALITA’ DEL SERVIZIO

L’AQUILA -La gestione eccellente dei rapporti tra fornitore e cliente, frutto di una collaborazione basata su accordi volti a garantire condizione economiche performanti e competitive, è alla base del riconoscimento ufficiale che l’azienda aquilana FARE-Energie Nuove di Gabriele Lucantonio e il suo team hanno ricevuto lo scorso 19 settembre all’incontro annuale organizzato da Sorgenia Spa, leader nel mercato dell’energia elettrica e del gas naturale in Italia con un milione di clienti e due miliardi di euro di fatturato. FARE-Energie Nuove ha come principale obiettivo lo studio e la consulenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di offrire ai propri clienti l’alto livello di qualità di servizio, che si è distinto ed è stato evidenziato e premiato da Sorgenia.

I consumi riportati in bolletta, infatti, vengono valutati e studiati dall’azienda che si trova in Piazza Duomo n. 62 del capoluogo abruzzese, con l’obiettivo di offrire soluzioni mirate e migliorative ed orientare ciascun utente, a non subire costi eccessivi e inaspettati, grazie ad una consulenza continua e ad un monitoraggio costante. “Questo riconoscimento è per noi motivo di grandissima soddisfazione frutto di quattro anni di lavoro costante al fianco dei nostri clienti, perseguendo sempre l’idea su cui abbiamo fondato la nostra azienda”, commenta Lucantonio.

“Il nostro progetto è stato da sempre basato sulla trasparenza e sulla professionalità verso il cliente, con l’obiettivo di fornire il giusto connubio tra una condizione economica, ai migliori livelli di mercato e priva di sorprese, e un servizio diretto che possa davvero soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti”. “Costantemente ci confrontiamo con fornitori importanti come Sorgenia e con altri principali operatori di mercato al fine di cogliere le opportunità che diano valore al prodotto che proponiamo ai clienti”, rileva ancora Lucantonio. “Infatti, un fornitore soddisfatto e presente al nostro fianco, permette di svolgere un lavoro ancora più proficuo per il cliente”.

Il premio di Sorgenia sottolinea l’impegno di FARE-Energie Nuove nel fornire un servizio trasparente e vantaggioso, ponendo al centro le esigenze dei clienti. L’evento, tenuto a Milano Marittima, ha visto la partecipazione di tutti i partner strategici di Sorgenia, sottolineando ancora una volta l’importanza delle sinergie tra aziende per affrontare le sfide del mercato energetico attuale.