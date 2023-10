LE ABRUZZESI DEL RUGBY: DEBUTTO AMARO PER PAGANICA IN SERIE A, AVEZZANO VINCE IN TRASFERTA A NAPOLI

L’AQUILA – Prima giornata e prime emozioni per le abruzzesi del rugby, quasi tutte in campo per l’esordio nei rispettivi campionati nazionali, interregionali e regionali. In Serie A debutto amaro per il Paganica, che di fronte a un grande pubblico è scesa in campo contro la Lazio (una delle favorite del girone) perdendo allo Iovenitti.

Nello stesso girone vince l’Isweb Avezzano, segnando un colpaccio in trasferta del Napoli Afragola e conquistando i primi 5 punti della stagione.

In Serie B esordio vittorioso anche per la Rugby L’Aquila, che al Fattori batte nettamente il Cus Perugia.

Nel campionato nazionale U18 vittoria al fulmicotone per la Rugby Experience, che si impone di un solo punto sul terreno di gioco delle Fiamme Oro.

Bella vittoria nel campionato di Serie C per la Polisportiva Abruzzo che conquista il bonus offensivo tra le mura amiche, contro il Nea Ostia.

Nella U18 interregionale vincono Rugby Experience e Polisportiva L’Aquila (rispettivamente su Isweb Avezzano e Pescara), mentre nella fase regionale della U16 a imporsi sono Rugby Experience e Isweb Avezzano.