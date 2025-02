LE ABRUZZESI IN SERIE D: VINCONO IL TERAMO E L’AVEZZANO, PARI PER L’AQUILA 1927, CHIETI E NOTARESCO

L’AQUILA – Nella 23esima giornata del campionato di serie D girone F, vittoria del Teramo fuori casa contro la forte Ancona e secondo posto dietro la Sambenedettese, ancora vincente assieme a L’Aquila 1927 che pareggia fuori casa contro l’Atletico Ascoli.

In terza posizione il Chieti che pareggia in casa con l’Isernia. In media bassa classifica preziosa vittoria dell’Avezzano fuori cosa contro il Termoli. Pari per il fanalino di coda Notaresco.

I RISULTATI

Ancona-Teramo 0-2

Avezzano-Termoli 2-2

Castelfidardo-Sora 2-0

Fossombrone-Civitanovese 2-2

Isernia-Chieti 0-3

L’Aquila-Atletico Ascoli 1-1

Roma City-Sambenedettese 0-0

Notaresco-Recanatese 1-1

Vigor Senigallia-Fermana 1-0