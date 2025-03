LE ASSOCIAZIONI PRO PALESTINA E CGIL DI PESCARA E CHIETI: “MOBILITAZIONE CONTRO IL GENOCIDIO A GAZA”

PESCARA – “Violando tutti gli accordi precedentemente stabiliti per il cessate il fuoco il governo israeliano ha imposto nuove condizioni senza alcuna contropartita, e l’esercito ha ripreso a bombardare la Striscia di Gaza. Da ieri sono oltre 418 le persone uccise, più di 130 bambini, tantissime donne, ed un numero ancora imprecisato di feriti. Strazianti le immagini riportate dai media internazionali”. Lo si legge in una nota della Cgil di Pescara,

“È necessaria una mobilitazione internazionale per condannare i crimini contro il popolo palestinese, per sollecitare la politica ad affrontare la questione con posizioni chiare ed azioni diplomatiche volte al raggiungimento di una soluzione ed una pace duratura. Esprimiamo solidarietà con la popolazione civile di Gaza e della Cisgiordania per la difesa dei propri legittimi diritti. I palestinesi continuano ad essere uccisi sia a Gaza che in Cisgiordania con le armi fornite ad Israele da vari paesi del mondo contro il rispetto di ogni diritto internazionale, il genocidio continua. Il governo italiano ha una responsabilità e nel suo impegno per i diritti umani deve fare pressione in tutte le sedi internazionali per porre fine al genocidio dei palestinesi”.

Il documento è firmato dal Coordinamento Palestina Pescara-Chieti composto da: Associazione Deposito Dei Segni Ets; Cgil Pescara; Cgil Abruzzo Molise; Rifondazione Comunista; Forum H2O; AVS/Alleanza Verdi Sinistra; Associazione Chieti Bene Comune; Arci Pescara; Giovani Comuniste/i; Aps I Colori del Territorio; ANPI Comitato prov. Pescara “E. Troilo – A. Ceccherini”; Anpi Spoltore; Attac Italia Abruzzo-Molise; Pax Christi Termoli; Cobas Scuola e Lavoro privato Pescara-Chieti; Per il clima, fuori dal fossile!; Paese comune; Dafne ETS; Oltre il Ponte APS ETS; Radiocittà Pescara; Jonathan-diritti in movimento; Collettivo Zona Fucsia; Coordinamento donne ANPI, La Galina Caminante; Radici in comune.