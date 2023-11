LE BOMBE ISRAELIANE CONTINUANO A CADERE SU GAZA: COLPITO CAMPO PROFUGHI AL-MAGHAZI, OLTRE 50 MORTI

ROMA – Proseguono anche oggi, domenica 5 novembre 2023, gli attacchi di Israele su Gaza.

Secondo le ultime news – riporta la AdnKronos – nella notte l’esercito di Tel Aviv ha colpito il campo profughi di al-Maghazi, nel centro della Striscia: almeno 51 i morti e decine i feriti.

Per oggi l’esercito israeliano ha annunciato una “finestra temporale” tra le 10 e le 14 per consentire il traffico di civili in direzione sud lungo la strada Salah al Din che porta verso la parte meridionale della Striscia di Gaza.