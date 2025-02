LE COOP SOCIALI E SOLIDALI: “PROFICUO INCONTRO A PESCARA CON L’ASSESSORE REGIONALE SANTANGELO”

L’AQUILA – Confcooperative Federsolidarietà Abruzzo, Legacoopsociali Abruzzo e AGCI Abruzzo esprimono la propria viva soddisfazione per l’incontro tenutosi su impulso dell’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo Roberto Santangelo, in data odierna presso gli uffici di Pescara dell’assessorato, sul tema delle strutture residenziali e semi residenziali per minorenni.

“Abbiamo accolto con favore”, si legge in una nota, “la convocazione dell’Assessore e l’indicazione che il tavolo verrà in seguito reso strutturale, con la prospettiva di permettere alle associazioni che vivono il territorio e ne conoscono le fragilità e le difficoltà, di poter essere parte attiva delle tematiche del sociale. Siamo rimasti colpiti dalla disponibilità dell’Assessore ad ascoltare e prendere in considerazione le istanze presentate, mostrando vivo interesse per quanto rappresentato e dalla sollecitudine con cui in poco tempo si è intrapresa una strada che porterà a breve alla soluzione dell’annosa questione del regolamento delle Strutture residenziali e semi residenziali per minorenni che si trascinava da svariati lustri”.

All’incontro hanno partecipato oltre all’Assessore Santangelo ed alla dirigente Romina Ciaffi, a riprova di quanto fosse sentita la necessità di un dialogo con l’Istituzione, il Presidente di Confcooperative Abruzzo Antonio Marascia ed il Direttore Filippo Turi, il Presidente di Confcooperative Federsolidarietà Bruno Di Cecco ed i Consiglieri Annalisa Manella e Giuseppe Savini, il Vice Presidente di Legacoop Abruzzo e Responsabile di Legacoopsociali Gennarino Settevendemie ed il Vice Presidente di A.G.C.I. Abruzzo Fabio Travaglini.

“Come Associazioni Datoriali, consideriamo l’incontro di oggi un punto di svolta, lungamente atteso, nel rapporto tra politica e territorio che, siamo certi, porterà a migliorare ed a rendere “il sociale” più vicino a coloro che lo vivono quotidianamente, cittadini, lavoratori ed imprese. L’entusiasmo percepito oggi non può andare sprecato e siamo certi la nostra percezione di una politica, finalmente, vicina si tramuterà in una collaborazione proficua”.