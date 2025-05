“LE DONNE DEL VINO”: L’ABRUZZO OSPITA LA CONVENTION NAZIONALE, IL PROGRAMMA

L’AQUILA – Sarà l’Abruzzo, da oggi, e fino al 18 maggio, a ospitare la Convention Nazionale dell’Associazione Le Donne del Vino.

Si tratta di un appuntamento che unirà tradizione, paesaggio ed eccellenze enologiche a una visione concreta di futuro, con l’innovazione come filo conduttore. A promuovere l’evento è la Delegazione Abruzzo dell’associazione “Le Donne del Vino”.

“Ospitare la Convention Nazionale delle Donne del Vino è per l’Abruzzo un motivo di grande orgoglio e un riconoscimento all’impegno di tante professioniste del settore – dichiara in una nota il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio – La nostra regione si conferma terra di eccellenze, capace di coniugare tradizione, innovazione e visione, dove le donne svolgono un ruolo chiave nella crescita del settore vitivinicolo. Siamo pronti a sostenere il comparto in un percorso di crescita sostenibile, inclusiva e orientata al futuro”.

“È un onore e un vanto ospitare la Convention Nazionale delle Donne del Vino in Abruzzo – aggiunge il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente – oltre che un’opportunità importante per riflettere sul ruolo dell’innovazione nel settore vitivinicolo e per valorizzare il contributo delle donne nella filiera del vino, con uno sguardo al femminile su un asset economico fondamentale per il nostro Paese. Auguro a tutte le delegate e agli ospiti un soggiorno produttivo e stimolante nel nostro Abruzzo e mi congratulo con la Delegazione Abruzzo per l’organizzazione di questo importante evento”.

Il cuore dell’evento sarà il convegno “Abruzzo, Coltiviamo scenari futuri”, previsto per sabato 17 maggio al Monastero di San Basilio – Centro Congressi Luigi Zordan dell’Università dell’Aquila.

L’incontro ha l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo ed è supportato dal Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo. A moderare sarà Lara Loreti, giornalista Il Gusto (La Stampa/Repubblica.it).

Tra i relatori: Filiberto Brozzetti, assistant professor AI, Law e Ethics LUISS Guido Carli di Roma, con l’intervento “Vino e robot: provocazione o rivoluzione?”; Giovanni Rosato, manager Rina Agrifood, Marco Ferrante, ceo e Co-Founder Trace Technologies, “AI, Vitivinicoltura e Agritech. Dai droni alle App”; Rita Lancia, titolare ICO, “Cartone ondulato: tra sostenibilità e comunicazione”; Vanina Bartolozzi, vetreria Etrusca (Vetruria e Stilvetro), “Innovazione in stabilimento sostenibilità in azienda. Sostenibilità ambientale” e Carlos Dos Santos, ceo Amorim Cork Italia, “L’impatto del cambio generazionale nel mondo del lavoro”.