L’AQUILA – È arrivato il giorno dell’attesa visita nei Laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso di Assergi, frazione dell’Aquila, del premier Mario Draghi, che sarà in visita alle sale sotterranee dove sono in corso gli esperimenti, accompagnato dal premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi. Una visita per celebrare la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Nei laboratori sono 15 gli esperimenti in fase di realizzazione, sono circa 1.110 scienziati e scienziate provenienti da 29 Paesi. E il 30% degli scienziati è rappresentato da donne che sono a capo della maggior parte degli esperimenti attivi in questo momento.

“Voglio unirmi alle celebrazioni per la Giornata mondiale delle donne e ragazze in scienza e per questo mercoledì sarò con il premio Nobel, Giorgio Parisi, al Laboratorio nazionale del Gran Sasso per incontrare le tante lavoratrici e ringraziarle per l’impegno”, aveva detto il presidente del Consiglio.

Draghi arriverà intorno alle 10 e sarà accolto dal direttore dei Laboratori, Ezio Previtali, e dal presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli. Subito dopo, alle 11,15, il premier si sposterà all’esterno, nella sede dell’Istituto nazionale di fisica nucleare di Assergi, dove incontrerà i rappresentanti delle istituzioni locali, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, parlamentari e senatori, il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco e gli esponenti della comunità scientifica abruzzese.

Nel corso dell’incontro interverranno il presidente dell’Infn Zoccoli, lo scienziato Parisi e Lucia Votano già direttrice dei Laboratori nazionali del Gran Sasso dal 2009 al 2012 e infine il presidente Draghi prenderà la parola a conclusione dell’evento.