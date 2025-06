LE EVOLUZIONI COSTRUTTIVE NEL CENTRO STORICO DELL’AQUILA IN UN VOLUME DI CAVALLI

L’AQUILA – Pubblicato Il volume “Contestualizzazione Storico-Urbanistica del Fabbricato ”A Piedi (Pie’) Piazza” dell’Aquila di Enrico Cavalli che intende evidenziare le evoluzioni di sito del centro storico dell’Aquila, posto che si tratta della prima riedificazione privata successiva al sisma 6 aprile 2009, nella piazza Maggiore e del Duomo, luogo cruciale della municipalità nei secoli.

Attraverso una originale ricerca in campo archivistico (col sostegno dello “Studio Intech” e “Dipe Costruzioni”) , emerge come il fabbricato “a pie’ di piazza”, fu preesistente alla fondazione della “nuova città” del 1254, poi, sviluppandosi in antica conceria e spezieria sino a trasformarsi in ostello commerciale ed anche residenziale per socialità significative nella storia cittadina. E’ un contributo alla ricostruzione urbanistica aquilana, che non può prescindere dalla feconda e mirabile sintesi di fatti architettonici ed umani. Il volume è disponibile nella libreria Colacchi.