LE GROTTE DEL CAVALLONE TORNERANNO A ESSERE VISITABILI DAL PUBBLICO IL 21 APRILE

CHIETI – Felice anticipo delle Grotte del Cavallone che torneranno ad esser visitabili dal pubblico dal 21 aprile, lunedì di Pasquetta.

Ad annunciare l’apertura pasquale delle grotte è stato il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, insieme con i sindaci del chietino di Taranta Peligna, Francesco Piccone, e Lama dei Peligni, Tiziana Di Renzo, e il direttore del Parco nazionale della Maiella, Luciano Di Martino.

“La riapertura al pubblico delle Grotte del Cavallone il lunedì di Pasqua – ha sottolineato il sottosegretario D’Amario – è frutto di un intenso e proficuo gioco di squadra che ha permesso di superare tutte le barriere burocratiche, di ottenere nel giro di poco tempo tutte le autorizzazioni tecniche in modo da dare una grande opportunità di crescita ai comuni della Maiella orientale. Certo è – ha aggiunto – che le Grotte del Cavallone possono essere considerate un vero e proprio attrattore turistico della Maiella orientale, per questo la possibilità di poter contare sui ponti festivi di fine aprile e maggio induce ad essere ottimisti per una partenza sprint che dia un impulso importante in termini di presenze”.

L’anticipo della stagione delle visite (l’anno scorso partita ad estate inoltrata) aiuta quel processo di destagionalizzazione delle presenze turistiche che sta portando avanti la Regione. Nel 2024 le Grotte del Cavallone hanno fatto registrare 12 mila presenze; quest’anno l’obiettivo “è arrivare almeno a 20 mila” sfruttando proprio l’apertura anticipata e ponti festivi di aprile e maggio. Per arrivare all’ingresso delle Grotte, situate nel comune di Taranta Peligna, è necessario servirsi di un impianto a fune, cestovia, che permette, dopo 20 minuti, di essere in quota per l’accesso. La visita viene gestita da una cooperativa che si avvale di giovani locali che faranno da guide, mentre per l’abbigliamento è necessario indossare scarpe da trekking e indumenti come maglioni felpe e giubbini anti pioggia, essendo la temperatura costante a 10 gradi. Tutte le informazioni sono comunque reperibili sul sito grottedelcavallone.it.