LE IMPRESE CRESCONO CON QUOTAZIONI IN BORSA: INCONTRO DI CONFINDUSTRIA PESCARA SULLE OPPORTUNITA’

PESCARA– Negli ultimi decenni, il percorso della quotazione in Borsa si è affermato come una scelta strategica non solo per le grandi imprese, ma anche per realtà di dimensioni più contenute che ambiscono a espandere il proprio raggio d’azione e ad attrarre investimenti significativi. Temi centrali per lo sviluppo del territorio, delle imprese e dell’occupazione, che ieri 11 febbraio sono stati sviscerati da esperti ed esponenti del mondo delle imprese nella sede associativa di Via Raiale 110/bis a Pescara, durante l’evento “Le opportunità della quotazione in borsa”, organizzato da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Un incontro rivolto a imprenditori e professionisti interessati a esplorare le potenzialità offerte dalla quotazione in borsa per finanziare la crescita aziendale. Ha aperto i lavori Camillo Volpe, componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che ha sottolineato la necessità di strumenti finanziari innovativi per sostenere la crescita e la competitività delle imprese: “Nel 2024 il credito alle imprese in Abruzzo ha registrato una contrazione significativa. Questa tendenza è confermata dalla Banca d’Italia, che nel suo aggiornamento congiunturale di novembre 2024 ha evidenziato una continua diminuzione dei prestiti alle imprese nella regione. Oltre a promuovere un ambiente normativo stabile e prevedibile, essenziale per la fiducia delle imprese nel sistema economico e finanziario italiano e regionale, come Confindustria, vogliamo sottolineare la necessità di nuove iniziative per aumentare la patrimonializzazione delle aziende e facilitare l’accesso a canali alternativi al credito bancario”.

“Un aspetto rilevante della quotazione è infatti rappresentato dalla liquidità offerta dal mercato azionario. La possibilità di negoziare le proprie azioni in borsa garantisce agli azionisti un meccanismo di valorizzazione e di liquidazione dell’investimento, incentivando così la partecipazione di investitori istituzionali e privati. Questo ambiente dinamico favorisce un continuo rinnovamento della base azionaria, rendendo l’azienda più resiliente alle fluttuazioni di mercato e alle sfide economiche.”

Samuele Lupidi– presidente del consiglio di amministrazione di Integra Finance ha citato i numeri di Euronext Growth Milan – mercato dedicato alle piccole e medie imprese (PMI) dinamiche e competitive che cercano capitali per finanziare la loro crescita: “E’ una storia di successo per le PMI italiane. Con 174 società già quotate, questo segmento si conferma come la porta d’ingresso ideale al mercato dei capitali. La crescita media del 32% nei primi due anni post-quotazione dimostra il potenziale di sviluppo che la Borsa può offrire alle aziende ambiziose.”

Ha aggiunto: “Un solido piano industriale è elemento chiave per una quotazione di successo. Di fatto, esso comporta un processo di rafforzamento della governance aziendale con un aumento dell’efficienza dei processi aziendali, ma anche la visibilità e la credibilità che si acquisiscono sul mercato vanno calcolati come ulteriori benefici. Essere presenti in borsa implica un impegno verso elevati standard di trasparenza e governance, fattori che aumentano la fiducia di investitori, partner commerciali e clienti. Tale visibilità contribuisce a creare un’immagine solida e affidabile, facilitando l’accesso a nuove opportunità di business sia a livello nazionale che internazionale.”

Sono seguiti gli interventi di Francesco D’Antonio – Responsabile Corporate Finance, Integrae SIM S.p.A. che ha spiegato i vantaggi della quotazione in borsa, supportando la presentazione con evidenze empiriche e dati concreti; Luca Lo Po’ – Partner, DWF LLP che ha approfondito gli aspetti organizzativi e societari legati al processo di quotazione, fornendo una panoramica sulle strutture aziendali necessarie per affrontare questo percorso. Con Andrea Tancredi – Partner, STS Deloitte e Giorgio Piccinini – Senior Manager, STS Deloitte sono stati approfonditi i benefici fiscali associati alla quotazione in borsa, evidenziando le opportunità di ottimizzazione fiscale per le imprese.

Roberta Laveneziana – Account Manager, Borsa Italiana Euronext Group ha fornito poi una testimonianza diretta delle sfide e dei successi riscontrati da un’azienda durante il processo di quotazione.

Il tutto è stato moderato da Roberto Riccardi, giornalista e professore universitario. Una vera opportunità che l’Associazione degli imprenditori ha offerto gratuitamente al territorio per approfondire come la quotazione in borsa possa rappresentare una leva strategica per la crescita e la competitività delle imprese.