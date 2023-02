LE INCOGNITE SUL SISMA BONUS ACQUISTI: INTERVISTA A COMMERCIALISTA IACHINI, LA DIRETTA

L’AQUILA – I nuovi scenari e le forti preoccupazioni dopo la stretta del governo sul sisma bonus acquisti: questo l’argomento dell’intervista streaming alle ore 11.10 a Federico Iachini, commercialista e amministratore unico della Giulianova Patrimonio.

Il sisma bonus acquisti, che in realtà non vale solo per i crateri sismici, e per le sole case terremotate, prevede un bonus di 81.600 euro per l’acquisto di immobili scaturenti da sostituzione edilizia, ovvero ruderi da abbattere e ricostruire.

Ora però, non c’è più la possibilità di giovarsi dello sconto in fattura e relativa cessione del credito, e gli 81.600 euro andranno utilizzati esclusivamente utilizzati dall’acquirente come detrazione quinquennale di imposta, dunque ad appannaggio solo per chi ha alti redditi, ha e dunque alta capacità fiscale.