LE MERAVIGLIE DELLA GROTTE DI PIETRASECCA DI CARSOLI: NUOVA STAGIONE CON SPELEOLOGI COME GUIDE

CARSOLI – . Ripartita con un nuovo slancio la stagione 2022 delle meravigliose grotte di Pietrasecca di Carsoli. Lo scopo è quello di salvaguardare la riserva e portare al suo interno competenze che possano valorizzarla e renderla pienamente fruibile. Con il nuovo servizio di accompagnamento affidato al Gruppo Speleologico Aquilano ONLUS, si è voluto riconoscere e valorizzare il ruolo costruttivo delle associazioni speleologiche, stimolando la creazione di attività e progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente anche attraverso la realizzazione di tutte quelle attività culturali e sociali in grado di promuovere il territorio.

L’obiettivo è avviare un rapporto di collaborazione capace di affiancare alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse naturali, attività sostenibili, servizi, accessibilità, fruizione con lo sguardo sempre puntato sulla sostenibilità.

La riserva naturale grotte di Pietrasecca è stata costituita per tutelare un complesso carsico in cui si trovano due importanti cavità: la Grotta del Cervo e l’Inghiottitoio dell’Ovito. All’interno delle due Grotte sono presenti ambienti di rara bellezza, caratterizzati dalla presenza di una miriade di stalattiti e stalagmiti anche di notevoli dimensioni.

Il tratto fossile della Grotta del Cervo, nello specifico L1 della durata di circa un’ora, e L2 della durata di circa due ore, può essere visitato attraverso un facile percorso speleologico solo accompagnati dalle guide della riserva. Il tratto denominato L3 è prettamente tecnico e comunque visitabile accompagnati da professionisti del settore speleologico.

Il Gruppo Speleologico Aquilano onlus che opera dal 1962 con finalità istituzionali rivolte allo studio e alla divulgazione dei fenomeni carsici, ha già curato in passato la gestione di percorsi naturalistici, di esposizioni museali e di grotte turistiche in convenzione con numerosi enti territoriali e istituzioni scolastiche. Le attività previste per la Riserva Naturale delle Grotte di Pietrasecca rientrano in un quadro di iniziative finalizzate al sostegno dello sviluppo sostenibile del territorio integrando attività economiche, conservazione ambientale e divulgazione didattica scientifica.