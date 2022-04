“LE MIE MONTAGNE, LE MIE RADICI”, STUDENTI DON MILANI A SCUOLA DI METEOMONT CON ALPINI 9° REGGIMENTO

L’AQUILA – L’importanza di vivere la montagna con senso di responsabilità, senza sottovalutare i rischi.

Questo uno degli obiettivi principali del progetto “Le mie montagne…Le mie radici”, nell’ambito della Festa del corpo del 9° Reggimento, che si è concluso presso la caserma “G. Pasquali” dell’Aquila.

Nata da un’idea della professoressa Gabriella Ciuffetelli, e accolta con entusiasmo dalla dirigenza dell’IC “Don Milani” di Pizzoli con la collaborazione delle Truppe Alpine, l’attività progettuale, che ha visto coinvolte le classi terze della Scuola Secondaria di I grado, ha avuto inizio nel mese di marzo con una serie di lezioni, teoriche e pratiche, tenute con competenza e professionalità dagli, istruttori di Topografia e Meteomont del 9° Reggimento Alpini.

Di seguito la nota completa.

Gli argomenti affrontati hanno riguardato: la ricerca dei travolti in valanga mediante la strumentazione ARTVA, la valutazione dei parametri delle condizioni climatiche per elaborare un bollettino meteo-nivologico, la lettura e l’interpretazione della carta topografica.

Per far capire quanto sia importante vivere la montagna con senso di responsabilità, senza sottovalutare i rischi che essa nasconde, gli istruttori, insieme agli studenti, hanno analizzato le condizioni necessarie per affrontare un’escursione in sicurezza, con equipaggiamenti e attrezzature idonee.

Sotto la guida attenta degli alpini, inoltre, i ragazzi hanno sperimentato una coinvolgente e stimolante modalità di formazione, cimentandosi in simulazioni di ricerca e soccorso dei travolti da valanga e nella realizzazione di percorsi mediante il calcolo e la misurazione di dati rilevati sulle mappe topografiche. Tale progettualità ha destato grande entusiasmo e partecipazione.

Questa esperienza, che ha rappresentato un importante momento di incontro tra la realtà scolastica e il mondo della montagna, ha avuto luogo grazie allo scambio sinergico tra l’IC “Don Milani” e gli alpini del 9° Reggimento che, con sensibilità e dedizione, sono da sempre in prima linea nella formazione delle nuove generazioni, con l’obiettivo di trasferire competenze e strumenti per affrontare in modo consapevole l’ambiente montano.

Un sentito ringraziamento per la disponibilità dimostrata alla Dirigente scolastica Dott.ssa Paola Verini e al Comandante del 9°ReggimentoColonnello Gianmarco Laurencing con l’augurio che la proficua collaborazione instauratasi possa continuare in futuro.