LE MIGLIORI LOCALITÀ DI MONTAGNA DA VISITARE IN ABRUZZO

Tra le regioni d’Italia l’Abruzzo è sicuramente una delle più straordinarie nella misura in cui è in grado di offrire panorami da sogno e paesaggi mozzafiato. Si tratta infatti di una regione nostrana caratterizzata da paesaggi in prevalenza montuosi e a contatto stretto con la natura, come testimonia per esempio il notissimo Parco Nazionale del Gran Sasso.

In questa regione esistono tantissimi luoghi pronti e accoglienti. Eccone alcuni tra i più rinomati.

Roccaraso

Situata nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Roccaraso è una delle località sciistiche più famose dell’Abruzzo. Offre piste perfettamente curate e una vasta gamma di attività invernali. Ma non è solo una destinazione invernale; d’estate, Roccaraso offre splendide opportunità per escursioni e mountain bike, con sentieri che si snodano tra boschi e vette montuose.

Pescasseroli

Questa è un’altra località di montagna situata all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Parliamo di una pittoresca cittadina di montagna che si sposa perfettamente con gli amanti della natura per via della sua prolifica fauna selvatica e una vasta rete di sentieri escursionistici. È anche possibile esplorare il centro storico di Pescasseroli, che conserva il suo fascino tradizionale.

Campo Imperatore

Campo Imperatore è una vasta pianura montana situata nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Questo luogo unico è spesso chiamato il “Piccolo Tibet” a causa della sua bellezza mozzafiato. Qui potrete godere di spettacolari panorami sul Gran Sasso, fare escursioni, praticare il parapendio o visitare l’Osservatorio Astronomico, che offre notti stellate indimenticabili.

Ovindoli

Ovindoli è un’altra località sciistica popolare in Abruzzo. Con le sue piste ben attrezzate e la varietà di sport invernali disponibili, è un’ottima scelta per gli amanti dello sci e dello snowboard. Inoltre, Ovindoli è circondata da splendide foreste, rendendola ideale per escursioni e passeggiate.

Scanno

Scanno è un incantevole paese di montagna noto per la sua architettura tradizionale e il lago omonimo. Il lago di Scanno offre l’opportunità di rilassarsi in una splendida cornice naturale, fare passeggiate in barca o nuotare nelle acque cristalline. Il borgo di Scanno è un esempio perfetto di un villaggio abruzzese autentico, con le sue strade strette e le case in pietra.

Villalago

Villalago è un’altra gemma nascosta delle montagne abruzzesi. Questo pittoresco villaggio è situato sulle rive del Lago di Scanno e offre una vista spettacolare sulle montagne circostanti. Potrete esplorare le strade acciottolate del centro storico e scoprire la cultura tradizionale abruzzese.

L’Abruzzo quindi offre una miriade di località di montagna in grado di emozionare alla sola vista. Si tratta di luoghi in cui affrontare avventure di escursionismo, provare sport invernali, degustare la cucina tipica o semplicemente provare a rilassarsi un po’ con uno stop nei confronti della routine lavorativa. Molto spesso questi sono luoghi anche da villeggiatura invernale e, con le temperature rigide, possono diventare teatro di giornate trascorse davanti a un camino – più che a sciare o a camminare – con lo smartphone in mano, per stare sui social o svolgere altre attività ludiche come guardare un film, giocare alle slot online approfittando dei nuovi bonus per casinò che frequentemente emergono per gli utenti, così come sorseggiare una bevanda calda e leggere un buon libro.