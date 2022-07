“LE MILLE E UNA NOTTE AQUILANE”, INCONTRO “I PAPI E CELESTINO V” CON IL GIORNALISTA DE NICOLA

L’AQUILA – Alla scoperta del passato dell’Aquila, con l’iniziativa “I papi e Celestino V”, il secondo dei sei eventi estivi organizzati nell’ambito dell’iniziativa culturale “Le mille e una notte aquilane”, tutti legati alla storia della città e volte a ripercorrerne alcune delle fasi più salienti, attraverso la raccolta di narrazioni, immagini e testimonianze.

L’appuntamento è fissato per venerdì prossimo, 15 luglio, nei locali del Club Circolo Tennis, in viale Ovidio.

Anche stavolta, a fare gli onori di casa WelcomeAq, agenzia di viaggi e secondo info point Iat, operativa da circa un anno in via Cimino, che ha messo a punto la rassegna con l’obiettivo di “creare una serie di eventi per la città, attraverso un’offerta sempre più ampia e variegata di servizi in grado di mantenere un profilo culturale e turistico,”, avvalendosi “della competenza, della professionalità e della gentile disponibilità di alcuni delle più importanti personalità della cultura aquilana”.

Si inizia alle ore 21.30, con un dibattito culturale a cura del giornalista aquilano Angelo De Nicola, autore del volume “I papi e Celestino V. La Perdonanza da Bonifacio VIII a Francesco”. Nel corso de dibattito, interverrà Sabrina Giangrande, giornalista con la passione per il teatro, che si dedicherà alla lettura di alcuni passi del libro. Ad allietare il nostro palato, drink e prodotti tipici.

Il giorno seguente, alle ore 10, saremo catapultati indietro nel tempo con una passeggiata culturale alla scoperta dei segreti nascosti della Basilica di Collemaggio.

Il costo del biglietto di ingresso, comprensivo di dibattito, drink e degustazione a base di prodotti tipici e passeggiata culturale della durata di circa un’ora, è di 23 euro a persona. Sono previsti sconti per bambini, gruppi e famiglie.

Per info e iscrizioni: 0862 295927 – 379 1508492