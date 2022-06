LE MILLE E UNA NOTTE AQUILANE: VENERDI’ PRESENTAZIONE ALLA LIBRERIA COLACCHI

L’AQUILA – La sera come incubatore di storie, racconti e rappresentazioni che migliorano la percezione condivisa della città e della sua cultura.

È il tema centrale dell’iniziativa “Le mille e una notte aquilane”, rassegna di eventi legati alla storia dell’Aquila, che sarà presentata dall’agenzia di viaggi e info point autorizzato dalla Regione Abruzzo WelcomeAq, venerdì 24 giugno alle ore 11, presso i locali della Liberia Colacchi.

Una serie di appuntamenti estivi, in programma per i mesi di luglio e agosto, volti a ripercorrere alcune delle fasi più salienti del passato del capoluogo, attraverso la raccolta di narrazioni, immagini e testimonianze incentrate sulla figura di Celestino V e sul Novecento aquilano, messi a punto in collaborazione con studiosi, giornalisti ed esperti del settore. Tra questi, gli storici Walter Capezzali, Walter Cavalieri e Francesco Marrella e i giornalisti Angelo De Nicola e Alberto Orsini.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare una serie di eventi per la città, attraverso un’offerta sempre più ampia e variegata di servizi per aquilani e visitatori, in grado di mantenere un profilo culturale e turistico. Ci avvaliamo della competenza, della professionalità e della gentile disponibilità di alcuni delle più importanti personaggi della cultura cittadina, sperando di riuscire a coinvolgere quanti più interessati possibile in un calendario estivo ricco di serate. Un ringraziamento particolare va, infine, alla Liberia Colacchi, per aver deciso di mettere a disposizione i propri spazi ai fini della realizzazione dell’evento di presentazione”, dice Andrea Spacca, presidente di Explora Tourism Services, la cooperativa sociale che si occupa della gestione della stessa agenzia viaggi, organizzatrice dell’evento e da ormai più di un anno attiva nell’ambito del turismo aquilano.

Dalla maschera di Celestino V ai Moti Aquilani del 1971, passando anche l’Operazione Quercia e il progetto della “Grande Aquila”. Gli eventi serali proseguiranno il giorno successivo alla scoperta dei luoghi protagonisti della storia. La rassegna, culminerà con un tour teatralizzato del caso “Aldo Moro” e le coincidenze aquilane, organizzato in collaborazione con il regista romano Andrea Basile.

Nel corso della conferenza stampa, interverranno: il giornalista e storico Walter Capezzali, lo storico ed ex professore di storia e filosofia Walter Cavalieri, lo storico Francesco Marrella, il titolare del Club Circolo Tennis dell’Aquila Andrea Berardi e il presidente di WelcomeAq Andrea Spacca insieme a tutto lo staff.